В Екатеринбурге ко дню рождения Бориса Рыжего развесили плакаты с его стихами

Плакаты развесили на улице Пролетарской. Фото: Управление культуры администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге ко дню рождения поэта Бориса Рыжего в Литературном квартале открыли паблик-арт объект – здесь развесили плакаты со строчками его стихотворений. 8 сентября поэту исполнилось бы 49 лет.

Плакаты, посвященные Борису Рыжему, будут висеть на улице Пролетарской в центре Екатеринбурга до конца этого года. На каждом из них есть QR-код, по которому можно послушать стихи Рыжего, их читает актер Коляда-театра Антон Макушин. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В рамках проекта установили 13 плакатов со строчками стихов и фотографиями поэта.

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