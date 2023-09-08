В Екатеринбурге мужчина потратил на продукты 20 тысяч с чужой карты

Мужчина не раз попал на камеры видеонаблюдения в разных магазинах Фото: УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Уралмаше в конце июля мужчина нашел чужую банковскую карточку и потратил с нее за полдня 20 тысяч рублей. Он купил арбуз, селедку, энергетики, бутылку элитного рома за 10 тысяч и другие продукты.

- Полицейских волнует вопрос: как себя чувствовал молодой человек, если вдруг употребил все это сразу? Лимит карты закончился в магазине суши, где транжира долго любезничал с персоналом. Он уверял, что готовит сюрприз жене, но при этом якобы взял ее пластик, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Мужчина не раз попал на камеры видеонаблюдения в разных магазинах, где расплачивался чужой картой. Полицейские призывают его добровольно явиться в отдел полиции № 14 на Баумана, 11, дать пояснения и возместить ущерб. А жителей города, опознавших его, сообщить его данные по телефону +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантируется.

В полиции напоминают, что использование чужих, пусть даже и утерянных, банковских карт, является преступлением.

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