В Екатеринбурге построили новый отель на 210 номеров

В Екатеринбурге открыли новый конгресс-отель. Фото: сайт Администрации Екатеринбурга
В Екатеринбурге открыли новый конгресс-отель. Современная гостиница включает в себя 210 номеров от стандарта до гранд-люкса, офисные площади и торгово-выставочное пространство. «Екатеринбург» - так называется новый отель, находится на улице Бебеля. На его открытии побывал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
- То, что кроме комфортного размещения здесь возможно проведение серьезных деловых мероприятий, подтверждает, что Екатеринбург продолжает удерживать за собой статус центра конгрессно-выставочной деятельности нашей страны, и у нас в этом направлении большое будущее, - поделился глава города.
На сегодняшний день в Екатеринбурге открыто около двухсот мест для размещения, в том числе мини-отели и хостелы. В них могут поместиться порядка 14 тысяч туристов. К слову, этим летом, номерной фонд отелей был заполнен в среднем на 98%.
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