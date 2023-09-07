В Нижнем Тагиле проведут экологический забег за мусором

В Нижнем Тагиле будет экологический кросс, который включает в себя сбор мусора
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле днем 20 сентября пройдет плоггинг. Это экологический кросс, который включает в себя сбор мусора. Забег проводят в рамках просветительского проекта «Защитники Земли». Участники будут очищать площадку в районе Валегиного бора.
- Победителями забега станут команды, прибывшие к финишу быстрее остальных с наибольшим количеством мусора, собранного по ходу маршрута, - сообщают организаторы активности.
Участвовать в забеге может команда по 5-10 человек. Люди должны собрать ее сами, а затем, коллективно подать заявку в группе регоператора. Приём продлится до 23:59 часов 17 сентября 2023 года или когда число участников достигнет 200.
Организатором является региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Рифей». Компания обещает подарить призы победившей команде.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru