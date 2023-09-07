В Нижнем Тагиле проведут экологический забег за мусором

В Нижнем Тагиле будет экологический кросс, который включает в себя сбор мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле днем 20 сентября пройдет плоггинг. Это экологический кросс, который включает в себя сбор мусора. Забег проводят в рамках просветительского проекта «Защитники Земли». Участники будут очищать площадку в районе Валегиного бора.

- Победителями забега станут команды, прибывшие к финишу быстрее остальных с наибольшим количеством мусора, собранного по ходу маршрута, - сообщают организаторы активности.

Участвовать в забеге может команда по 5-10 человек. Люди должны собрать ее сами, а затем, коллективно подать заявку в группе регоператора. Приём продлится до 23:59 часов 17 сентября 2023 года или когда число участников достигнет 200.

Организатором является региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Рифей». Компания обещает подарить призы победившей команде.

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