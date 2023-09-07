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НовостиНедвижимость7 сентября 2023 12:22

В Екатеринбурге до конца октября продлили перекрытие улицы Сурикова

Участок закрыт с 24 июля
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Дорожные работы в Екатеринбурге продлятся до конца октября 2023 года

Дорожные работы в Екатеринбурге продлятся до конца октября 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе Южного автовокзала до 30 октября продлили перекрытие улицы Сурикова от Авиационной до Николая Островского. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Этот участок закрыт с 24 июля этого года. Запустить его планировалось 15 августа, потом перекрытие продлили до 15 сентября, теперь – до конца октября. Здесь строят ливневую канализацию.

В мэрии Екатеринбурга отмечают, что на движении общественного транспорта перекрытия не скажутся. Автомобилистам объехать участок можно по улицам Авиационная, Серова и Николая Островского.

Отметим, что в городе ведется ремонт еще на нескольких улицах, среди которых – Бажова, Сакко и Ванцетти.