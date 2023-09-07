Жителям Югры рассказали о новых правилах продажи лекарств

Правила продажи лекарств в аптеках изменились с 1 сентября 2023 года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

лекарственных препаратов после того, как федеральное правительство решило усилить контроль за оборотом медикаментов строгого учета и льготных лекарств.

После этого глава территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Югре, Ямалу и Тюменской области Елена Левкина рассказала в эфире телеканала ugra-tv.ru о деталях обновленной системы надзора.

Ранее ряд лекарственных препаратов можно было приобрести по старому рецепту врача, который написан от руки на обычном листе, теперь же так сделать нельзя по отношению к некоторым медикаментам.

С 1 сентября аптеки при реализации ряда рецептурных препаратов должен отчитываться об этом в системе маркировки, передавая реквизиты рецепта, включая дату выдачи, номер и серию.