В Свердловской области с начала года капремонт провели в 401 доме

Объемы капитального ремонта домов удалось сохранить благодаря увеличению ставки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала 2023 года капитальный ремонт провели в 401 многоквартирном доме. Это 61% от запланированного на год объема работ. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Всего к концу декабря на Среднем Урале должны отремонтировать 676 домов, из которых 650 зданий обновят к 1 ноября.

В 2023 году в Фонд капитального ремонта Свердловской области собрали 8 миллиардов рублей. Такого показателя удалось достигнуть после роста ставки на капремонт на 41%.

Годом ранее фонд собрал только 6 миллиардов рублей. Отметим, что в 2024 году ставка взносов на капитальный ремонт в Свердловской области сохранится на уровне 14,81 рублей за квадратный метр.