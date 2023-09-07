Жители Екатеринбурга, чтобы продлить летнее настроение, заранее планируют отпуск

15% горожан считают, что им помогает продлить лето покупка новой летней одежды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше половины екатеринбуржцев (51%) грустят, когда лето заканчивается. Треть респондентов (33%) признались, что хотели бы продлить лето, а каждый четвертый (25%) обрадовался, если бы оно длилось круглый год. Такие результаты получили после опроса аналитики Lamoda и агентства A2:Research.

Жители Екатеринбурга рассказали, что для того чтобы продлить солнечное настроение, они заранее планируют отпуск или поездку в теплые страны (67%). При этом каждый третий старается осуществить свои планы на лето осенью.

Интересно, что 15% горожан считают, что им помогает продлить лето покупка новой летней одежды на следующий сезон. Чаще всего это льняная одежда (29%). Настраивают на летнее настроение также короткие юбки и шорты (21%), а также яркие цвета (17%).

Кроме того, для 15% опрошенных летние аксессуары ассоциируются с ювелирными украшениями – браслетами на руки или ноги. Каждый пятый считает солнцезащитные очки незаменимым летним аксессуаром и планируют носить их до глубокой осени, чтобы продлить ощущение лета.

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