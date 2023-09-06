На развитие туристического кода Екатеринбурга было выделено 237 миллионов

На развитие туристической составляющей Екатеринбурга было выделено 237 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На развитие туристической составляющей Екатеринбурга было выделено 237 миллионов рублей. Большая часть суммы является субсидией, которую город выиграл во всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода. Часть мероприятий уже реализовали к 300-летию Екатеринбурга.

- На территории проекта, составляющей 75 гектаров, будут размещены интерактивные объекты туристской навигации (корнеры и стелы), установлены скамейки, светильники, вазоны, урны, нестационарные туалетные модули с доступом маломобильных групп населения и многое другое, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В целом, проект туристского кода Екатеринбурга состоит из 48 мероприятий. Они направлены на улучшение туристической, событийной и выставочно-ярмарочной инфраструктуры, а также улучшение качества городской среды. Благодаря развитию этой сферы в городе, например, сделали архитектурную подсветку и оформили арт-объекты.

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