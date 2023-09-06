За год жилищные услуги в Свердловской области подорожали на 21%

Цифры в квитанциях уральцев растут каждый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле 2023 года жилищные услуги в Свердловской области подорожали на 21,1% по сравнению с июлем 2022 года. Такое данные приводит Свердловскстат.

В списке услуг по обслуживанию жилья больше всего подросла плата за капитальный ремонт, стоимость которого за год выросла на 40,9%. Также за год подорожали: коммунальные услуги – на 8,4%, включая холодную воду – рост на 9,4%, газоснабжение – на 9,2%, электроснабжение – на 8,9%, отопление – на 8,8%, горячая вода – на 8%.

Отметим, что недавно власти Свердловской области решили поднять плату за сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов с 1 июля 2024 года. Максимальный рост показателя по факту составит 15%. Коммунальные платежи могут вырасти в будущем году на 11%.

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