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НовостиПолитика6 сентября 2023 12:45

Ответственный за тушение пожаров на Урале чиновник уволен

Указ подписал губернатор Свердловской области
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Андрей Курьяков покидает свой пост. Фото: сайт профильного министерства

Андрей Курьяков покидает свой пост. Фото: сайт профильного министерства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об увольнении заместителя министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Курьякова. Чиновник освобожден от должности с 8 сентября 2023 года, подтверждает Департамент информационной политики региона.

Зам министра сам написал заявление об увольнении, так как ему поступило новое предложение по поводу трудоустройства.

Отметим, что на посту заместителя министра природных ресурсов и экологии Андрей Курьяков работал с начала 2021 года. Когда в конце апреля произошел пожар в поселке Сосьва, именно Курьяков отказался от федеральной помощи.