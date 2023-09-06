Новую школу на Уктусе откроют в 2024 году

На строительство новой школы направят почти 2,7 миллиарда рублей Фото: департамент информполитики

Новую школу на Уктусе откроют к сентябрю 2024 года. Соответствующее поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Муниципальный контракт предполагает, что работы будут завершены в 2025 году. Однако Евгений Куйвашев дал поручения, призванные сдать школу уже к Дню знаний в 2024 году, - опережающие темпы строительства это позволяют, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

На строительство новой школы направят почти 2,7 миллиарда рублей. Здание будет рассчитано на 1,5 тысячи учеников. Планируется, что оно будет состоять из учебной части начальной школы, учебной части старшей школы и общешкольной части, включающей столовую, актовый зал и библиотечно-информационный блок.

На пришкольной территории собираются обустроить беговые дорожки и поля для занятий волейболом, мини-футболом и баскетболом. Кроме того, проектом предусмотрен скалодром, амфитеатр и детская площадка.

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