Наследие объектов Универсиады в Екатеринбурге обойдется в 666 миллионов рублей

Фестиваль университетского спорта прошел в Екатеринбурге во второй половине августа 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году содержание спортивных объектов, возведенных в Екатеринбурге для проведения Универсиады, обойдется бюджету Свердловской области в 666,3 миллиона рублей. Об этом пишет издание ЕАН.

Большую часть средств направят на содержание Дворца игровых видов спорта, который построили рядом с новыми кампусами Уральского федерального университета. Регион отправил в федеральное правительство заявку на софинансирование.

Отметим, что с 19 по 31 августа 2023 года в Екатеринбурге вместо отмененной Универсиады провели Международный фестиваль университетского спорта, на который съехали спортсмены из десятков стран мира, а также большинства регионов России. В состязаниях приняли участие представители молодежи в возрасте от 17 до 25 лет.

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