Медиаэкран в центре Екатеринбурга останется навсегда

Медиаэкран, расположенный в центре Екатеринбурга не планируют убирать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медиаэкран, расположенный в центре Екатеринбурга не планируют убирать. Мэр города Алексей Орлов в прямом эфире «Четвертого канала» сообщил, что конструкция будет стоять там на постоянной основе, а заниматься ей будет «Горсвет».

- Более того мы занимаемся благоустройством самой улицы Вайнера. В этом году мы поменяем малые архитектурные формы: будут новые лавочки и урны. Мы приведем в порядок и вывески - сделаем их под один стандарт, - сообщил глава Екатеринбурга.

В перспективе, медиаэкран планируют использовать для разных нужд и мероприятий: например, как предложил мэр, 3 сентября крутить песню Шуфутинского, для поздравлений кого-то с юбилеем или с днем свадьбы. Однако перед этим, властям необходимо технически приспособиться к экрану, чтобы использовать его возможности на максимум.

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