В Свердловской области заработала горячая линия по школьному питанию

Вопросы по питанию принимают несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в начале нового учебного года запустили горячую линию по вопросам школьного питания. Об этом пишет портал KU66.RU.

Задавать вопросы и оставлять жалобы уральцы могут в период с 5 по 16 сентября. Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области ответят на вопросы по организации питания в школах, а также о роли руководства школ в этом вопросе.

Горячая линия по вопросам питания в школах Свердловской области. Региональные номера: 343 362 86 16, 374 14 55. В Каменске-Уральском жалобы принимают по телефону 3439 37 09 90.

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