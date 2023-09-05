В Свердловской области заработала горячая линия по школьному питанию

Вопросы по питанию принимают несколько дней
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области в начале нового учебного года запустили горячую линию по вопросам школьного питания. Об этом пишет портал KU66.RU.
Задавать вопросы и оставлять жалобы уральцы могут в период с 5 по 16 сентября. Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области ответят на вопросы по организации питания в школах, а также о роли руководства школ в этом вопросе.
Горячая линия по вопросам питания в школах Свердловской области. Региональные номера: 343 362 86 16, 374 14 55. В Каменске-Уральском жалобы принимают по телефону 3439 37 09 90.
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