На базе УрФУ решили готовить добровольцев

В УрФУ обучат волонтеров для Всемирных студенческих игр Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Всемирном фестивале молодежи, который проведут в марте 2024 года, около 300 жителей Свердловской области выступят в качестве волонтеров. Для их привлечения и подготовки на этой неделе в Екатеринбурге открыли центр. Подобные пункты открыты в 20 регионах России. Об этом сообщает «ОТВ-Екатеринбург».

- Мы проведем качественный отбор и подготовку волонтеров, - говорит ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Стать волонтером может любой уралец в возрасте от 18 лет. Уральский центр готовит добровольцев из Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru