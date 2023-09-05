Николай Юдин вновь претендует на пост главы Ирбита

Николай Юдин уже пять лет руководит уральским городом. Фото: страница политика в ВК

Конкурсная комиссия отобрала на должность главы Ирбита двух претендентов, в числе которых – нынешний мэр города Николай Юдин и депутат Гордумы Ольга Гладкова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Конкурсная комиссия при отборе кандидатов изучала программы по развитию города, соответствие претендентов должности, а также их опыт работы. В состав конкурсной комиссии вошли зам главы аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, советник зам главы региона Елена Омарова и зам главы ДИПа Наталья Соколова. Также в комиссию входили несколько управленцев из Ирбита.

Двух претендентом на пост мэра Ирбита представят 14 сентября в Гордему Ирбита, после чего среди депутатов проведут голосование.

Напомним, что Николай Юдин стал главой города в 2018 году. До этого он занимал пост зам главы Ирбита.