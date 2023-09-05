Дмитрий Кончаков погиб 19 мая Фото: группа во «ВКонтакте» «Администрация Серовского городского округа».

В Серове простятся с 38-летним бойцом, погибшим на спецоперации. Дмитрий Кончаков погиб во время боев по освобождению ЛНР, сообщают в администрации города.

- В марте 2023 года заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился в зону проведения специальной военной операции. Погиб 19 мая 2023 года, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Администрация Серовского городского округа».

Дмитрий Кончаков родился 28 июля 1985 года в городе Серове. Окончил Серовскую школу №2. После окончания школы получил специальность слесарь-сантехник.

Прощание с Дмитрием Кончаковым состоится 5 сентября в 12:00 часов в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» по адресу ул. Карбышева, 15А.

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