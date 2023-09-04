Нижнетагильским онкобольным будут назначать препарат из ядерной медицины

При приеме нового радиофармпрепарата противоболевой эффект наступает в течение одной-двух недель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В онкодиспансере Нижнего Тагила врачи будут использовать новую технологию лечения. Препарат из ядерной медицины поможет эффективнее снимать болевые симптомы у пациентов. При приеме нового радиофармпрепарата противоболевой эффект наступает в течение одной-двух недель, что достаточно быстро для препаратов такого типа.

- Самарий-153 Оксабифор менее токсичен в отношении костного мозга и не вызывает выраженного угнетения кроветворения по сравнению с другими РФП, что позволяет назначать препарат неоднократно, - пояснил руководитель радиотерапевтической службы Свердловского областного онкологического диспансера Дмитрий Бенцион.

Благодаря новому препарату, онкобольные смогут больше времени проводить дома. Так будет потому, что курс лечения не требует длительной госпитализации.

В нижнетагильском отделении радиологии более 300 человек будут ежегодно получать новое лечение.

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