В Екатеринбурге планируют перестроить площадь Уралмаша

Вариант преображения площади первой Пятилетки на Уралмаше. Фото: проектная документация

Группа архитекторов из бюро Fish вместе с коллегами с кафедры городского строительства Института строительства и архитектуры УрФУ представила проект обновленной площади Первой Пятилетки на Уралмаше.

Специалисты предложили убрать с площади трамвайное кольцо и смонтировать вместо него прямую трамвайную линию, протянув ее ближе к улице Донбасской, где тоже есть кольцо. Трассы для транспорта на площади архитекторы предлагают устроить так, чтобы большую часть площади отдать пешеходам.

По проекту будет сохранена овальная форма площади Уралмаша, на месте развязки появится контактный музей трамваев, здесь же будет остановка общественного транспорта.

На обновленной площади Первой Пятилетки планируют проводить районные мероприятия, а для городских событий перекрывать проспект Орджоникидзе, чтобы задействовать полностью овальную форму площади.