Алексей Орлов придумал вариант спасения архитектурных памятников Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга предложил вариант проблемы с архитектурными памятниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, как можно спасти архитектурные памятники, расположенные в центре уральской столицы. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

Орлов во время общения со школьниками Екатеринбурга, отвечая на вопрос о сохранении памятников архитектуры, предложил их переносить из центра города, чтобы не создавать стилистического разнобоя рядом с новостройками. Старые здания можно перенести, например, на Уктус, считает градоначальник.

Также Алексей Орлов назвал самые перспективные районы Екатеринбурга. По его словам, это Академический, Уралмаш, ВИЗ-Правобережный, Солнечный и Исток.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru