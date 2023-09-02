В Екатеринбурге ночью толпа парней устроила массовую драку

Драка была у ТРЦ "Антей". Фото: скриншот видео Telegram-канала "Бандитский центр" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 2 сентября в центре Екатеринбурга группа парней устроила массовую драку. Инцидент случился на парковке возле ТРЦ «Антей»: пьяные дебоширы устроили бои на кулаках, валяли друг друга на асфальте, а крики слышали на всей улице.

В чем была причина такого массового конфликта, неизвестно. В полиции Екатеринбурга рассказали, что как только участников драки разняли, никто к врачам не обратился, как и не было ни одного заявления.

- Сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №7 Октябрьского района. Прибывшие на место правоохранители пресекли драку. Никто из участников потасовки с заявлениями в полицию не обращался, информация о пациентах с телесными повреждениями из медицинских учреждений не поступала, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Одного особо буйного молодого человека все-таки задержали. Его в пьяном виде доставили в территориальный ОВД. Дебошира привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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