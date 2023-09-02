На Урале пенсионерка шокировала пассажиров автобуса, громок выкрикивая маты

Инцидент произошел в автобусе 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажиров автобуса №1 в Нижнем Тагиле шокировала бабушка, которая всю дорогу кричала матом. Пожилая женщина ехала в транспорте днем 1 сентября. Очевидцы рассказывали, что ее нисколько не смущало присутствие детей в салоне автобуса: нецензурная брань была слышна всем пассажирам.

- Бабуся всю дорогу, что называется, направо и налево раскидывается матом в общественном транспорте, угрожая человеку по телефону, нисколько не стыдясь посторонних людей. В автобусе, в том числе, ехали и дети, но бабусю это ничуть не смутило! Очень грустно видеть среди нас таких людей, особенно такого преклонного возраста, - рассказывал возмущенный пассажир городского автоубуса паблику во «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

По его словам, один мужчина в автобусе не выдержал криков и вежливо попросил пенсионерку утихомирить гнев и перестать кричать матом.

На видео слышно, что бабушка действительно угрожает человеку по имени Толик, она обещает, что как только приедет, сразу же с ним разберется. Женщина вышла из автобуса на одной из остановок у храма на улице Малышева.

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