В Екатеринбурге из-за ливня 1 сентября начали тонуть автомобили

Машины рассекали "моря" во многих районах города. Фото: Telegram-канал "Злой Екатеринбург"

Из-за сильного ливня, который прошел в Екатеринбурге 1 сентября, изрядно подпортив школьникам День знаний, начали тонуть автомобили. По данным Уральского гидрометцентра, за последние несколько суток в регионе выпало от 20% до 50% месячной нормы осадков.

Так, затопленными оказались улицы во многих районах города, в том числе и в центре. В Академическом районе ливневки во дворах не справлялись, из-за чего тротуары и детские площадки оказались в лужах.

- Передвигаться по улицам было просто невозможно. Обувь мокрая насквозь, у некоторых подъездов лужи были такие, что автомобили буквально по ним плыли, - рассказывала «КП-Екатеринбург» местная жительница.

Потом у школы №68. Фото: Telegram-канал "Злой Екатеринбург"

На переулке Базовом люди не дошли сухими на работу. Не спасли ни зонтики, ни дождевики, рассказывали читатели «КП-Екатеринбург». А ученики школы №68 на Уралмаше вынуждены были обходить «море», возникшее прямо у школы. На фото, которое выложили читатели Telegram-канала «Злой Екатеринбург» видно, как автомобиль рядом со школой оказался в воде почти до салона.

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