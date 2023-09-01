В Свердловской области открыли десять медицинских классов в школах

Ранее было создано еще 25 медклассов в школах области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Десять школ Свердловской области открыли медицинские классы для будущих врачей. По инициативе губернатора области Евгения Куйвашева каждая школа получила субсидии на создание и обеспечение специализированных помещений. Каждый медицинский класс обошелся в девять миллионов рублей.

- На протяжении последних лет мы системно подходим к решению кадровой проблемы в здравоохранении. Понятно, что процесс подготовки квалифицированного врача — дело не быстрое, - отметил ранее Евгений Куйвашев.

Конкурсный отбор школ для участия в проекте «Медицинские классы Свердловской области» будет проводиться ежегодно. В этом году десять школ вошли в число победителей. Специализированные классы появятся в лицее №5 в Камышлове, школе №2 в Ивделе, Троицкой средней общеобразовательной школе, ирбитской школе №8, школе №9 в Красноуфимске, краснотурьинской школе №17, школе №2 в Реже, ревдинской школе №2, школе №1 в Сосьве и школе №46 в Верхотурье. Ранее было создано еще 25 медклассов в школах области.

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