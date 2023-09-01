В Лангепасе массово асфальтируют дворы многоэтажек

В Лангепасе асфальтируют дворы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лангепасе в настоящее время работы по укладке асфальта во дворах многоквартирных домов ведутся на площади в две тысячи квадратных метров. Всего в городе заасфальтировано 70% дворовых территорий. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Рабочие демонтируют старые бордюры, заменяя их на новые, все тротуары меняют с учетов необходимости комфортного передвижения маломобильных граждан. Во дворах домов обустраивают стоянки для автомобилей, чтобы их не ставили на газоны.

- Основная задача – чтобы не стояла вода, чтобы она уходила по уклонам на проезжую часть с тротуаров. Соблюдены уклоны в соответствии с нормами вся вода будет уходить, - рассказывает главный инженер управления капитального строительство города Константин Угрюмов.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru