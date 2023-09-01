В Нижнем Тагиле после трагедии SUP-бордом изменят правила поведения на воде

Правила отдыха на воде в Нижнем Тагиле изменят Фото: Лев ИСТОМИН

Летом 2023 года на Городском пруду Нижнего Тагила произошла трагедия – катер сбил женщину, которая передвигалась по водной глади на SUP-борде. Теперь тагильчанка в тяжелом состоянии находится в городской больнице. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Эта трагедия привела к тому, что представители надзорных ведомств предложили изменить правила безопасности во время отдыха на воде. Для этого предложено обязательно применять спасательные средства, включая шлемы и жилеты, запрет на использование SUP-бордом в темное время суток, а также других средств передвижения на воде.

Мэрия Нижнего Тагила предложила внести изменения в нормативы для изменения правил использования водных средств отдыха.