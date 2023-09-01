Кофе - безвредная и вкусная альтернатива энергетикам Фото: Алексей БУЛАТОВ

С началом учебного года нагрузка на детей и подростков сильно возрастает. Из-за этого многие школьники используют энергетики, которые наносят серьезный вред психике, пищеварительной системе и зубам, а также вредят другим жизненно важным системам организма.

По словам врача Татьяны Шипулиной, которая заведует отделением Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, есть безопасная при умеренном употреблении замена энергетикам.

- Нужно, прежде всего, сменить режим дня и соблюдать его. Какую-то часть дня мы должны работать, какую-то отдыхать. Что касается получения энергии, то ее могут дать чай или кофе, но только не очень крепкие. Также помогает утренний душ, - рассказывает Татьяна Шипушина.

Спать ночью нужно не меньше восьми часов, ложиться спать и пробуждаться лучше в одно и то же время. Об этом пишет портал «Ямал 1».