В Екатеринбурге стоимость аренды офисов подскочила на 14%

Аренда офисных площадей выросла в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за дефицита площадей на 14% выросла стоимость аренды помещений в офисных центрах. Вакантными остаются только 2% площадей в этом сегменте недвижимости.

По информации ИА «Уральский меридиан», сейчас цены растут даже на морально и технически устаревшие офисы. Это плохой показатель, так как рынок должен развиваться за счет интереса бизнеса к офисным площадям, а не за счет дефицита.

За лето стоимость аренды квадратного метра офисных площадей в сегменте «В+» выросла на 4% до 1120 рублей, «В» - на 13% до 1040 рублей, «С» на 14% до 640 рублей.

Офисы в сегменте «А» упали в цене на аренду на 4% до 2000 рублей за «квадрат».