В Екатеринбурге поставят 62 новых остановки

Часть новых комплексов можно увидеть на остановках «Центральная гостиница», «Ольховская» и «Площадь Труда» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге установят 62 новых остановочных комплекса. Из них, 40 штук появятся на улицах города уже к середине октября. Новые остановки установят во всех районах города. Часть новых комплексов можно увидеть на остановках «Центральная гостиница», «Ольховская» и «Площадь Труда».

- Несколько комплексов обновят дизайн: изменятся конструкция сидений, размер боковых стекол и строение самого навеса так, чтобы лучше защитить горожан от непогоды. Некоторые из них оснастят табло, в режиме реального времени отражающими движение общественного транспорта, а также видеокамерами, - сообщают в пресс-службе Администрации Екатеринбурга.

На широких тротуарах будут стоять остановки длиной 3,2 метра, а на узких - 1,6 метра, при этом все остановки будут 2,2 метра высотой. На стекла навесов нанесут фирменный логотип города и графический паттерн, а на перекладинах схематически обозначат транспорт, который приезжает на это место.

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