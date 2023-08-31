Пассажиры подрались на борту рейса Салехард-Москва

ЧП произошло на борту самолета, летевшего с Ямала в столицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На борту пассажирского лайнера, следовавшего рейсом из Салехарда в Москву утром 31 августа, произошла драка. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

Мужчина случайно ударил девушку, которая сидела позади него, по колену, поднимая подлокотник, после чего она набросилась на него с кулаками.

Бортпроводники вынуждены были посадить пассажирку в хвост самолета. После этого конфликт удалось пресечь.

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