Пассажиры подрались на борту рейса Салехард-Москва

ЧП произошло на борту самолета, летевшего с Ямала в столицу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На борту пассажирского лайнера, следовавшего рейсом из Салехарда в Москву утром 31 августа, произошла драка. Об этом сообщает портал «Ямал 1».
Мужчина случайно ударил девушку, которая сидела позади него, по колену, поднимая подлокотник, после чего она набросилась на него с кулаками.
Бортпроводники вынуждены были посадить пассажирку в хвост самолета. После этого конфликт удалось пресечь.
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