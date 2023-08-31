При дожде видимость на дороге снижается Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Екатеринбурга выпустила обращение к водителям из-за непогоды и призвала участников дорожного движения быть предельно внимательными за рулем на мокрой дороге.

- Ухудшение погодных условий может неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке, так как в дождливые дни возрастает число дорожно-транспортных происшествий, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Госавтоинспекторы напомнили, что при дожде видимость на дороге снижается, асфальт становится скользким, что приводит к ухудшению сцепления шин с дорожным покрытием. В такой ситуации необходимо соблюдение дистанции, выбор скоростного режима, а также исключение резких маневров и торможений. Автомобилистам также советуют проверить перед поездкой работу стеклоочистителей.

Кроме того, водителям стоит во время непогоды при подъезде к пешеходным переходам заблаговременно снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить ДТП.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru