В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Лики Африки» путешественницы Маши Байковой. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Лики Африки» путешественницы Маши Байковой. Девушка путешествует по Африке уже 10 лет. Выставка открылась в резиденции губернатора Свердловской области и будет открыта до 4 сентября. В экспозиции представлено 40 уникальных снимков.

- Если раньше я путешествовала по наезженным туристическим маршрутам, то чем дальше я узнаю Африку, тем глубже хочется в неё забраться, потому что цивилизация неумолимо наступает, быстрее, чем когда-либо стирая аутентичность, уничтожая традиции, языки и диалекты, веками устоявшийся образ жизни… - говорит фотограф.

В экспозиции представлено 40 уникальных снимков. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На открытии также присутствовал замминистра культуры Свердловской области Сергей Радченко. Он отметил, что выставка особенно актуальна из-за недавно прошедшего саммита «Россия – Африка».

Власти города обсуждают возможность размещения фотовыставки на одной из городских выставочных площадок.

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