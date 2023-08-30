Под Екатеринбургом зафиксировано землетрясение

Землетрясение произошло в лесу и не принесла урон людям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейсмологи зафиксировали землетрясение амплитудой 2,6 балла. Подземные толчки произошли в 8 часов утра и в 13 часов 22 августа в районе поселка Верхняя Сысерть под Екатеринбургом. Об этом информирует ЕАН.

Уральские ученые Института геофизики УрО РАН рассказали изданию, что все землетрясения силой меньше четырех баллов называют умеренными. Что касается произошедшего землетрясения, то оно не представляло опасности для человека, так как произошло в лесу.

Напомним, что 30 июля произошло землетрясение на севере Свердловской области в районе городов Краснотурьинск и Североуральск. Амплитуда толчков составила 4,9 балла.