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НовостиНедвижимость30 августа 2023 10:26

В Екатеринбурге через Исеть перекинут 12 мостов

С таким заявлением в программной статье выступил мэр Алексей Орлов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Алексей Орлов намерен вернуть Екатеринбургу статус третьей столице России

Алексей Орлов намерен вернуть Екатеринбургу статус третьей столице России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в новой программной статье заявил, что на территории города на реке Исеть построят 12 мостов. В публикации отмечено, что заявленные планы должны реализоваться в период с 2024 по 2028 год. Об этом пишет издание ЕАН.

Также Алексей Орлов заявил об амбициозных планах закрепить за Екатеринбургом статус третьего города в стране после обеих столиц. Это перспективный деловой и экономический центр Северной Азии, население которого достигнет 1,9 миллиона человек.

Градоначальник рассуждает в программном документе о перспективах строительства жилья и дорог, а также сбережении экологии и развитии социальной сферы.