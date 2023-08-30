В Екатеринбурге через Исеть перекинут 12 мостов

Алексей Орлов намерен вернуть Екатеринбургу статус третьей столице России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в новой программной статье заявил, что на территории города на реке Исеть построят 12 мостов. В публикации отмечено, что заявленные планы должны реализоваться в период с 2024 по 2028 год. Об этом пишет издание ЕАН.

Также Алексей Орлов заявил об амбициозных планах закрепить за Екатеринбургом статус третьего города в стране после обеих столиц. Это перспективный деловой и экономический центр Северной Азии, население которого достигнет 1,9 миллиона человек.

Градоначальник рассуждает в программном документе о перспективах строительства жилья и дорог, а также сбережении экологии и развитии социальной сферы.