Строительство трассы Москва - Екатеринбург ведутся круглосуточно

На всём протяжении участка начата подготовка территории под многофункциональные зоны Фото: департамент информполитики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство скоростной трассы Москва - Екатеринбург ведутся круглосуточно. Власти рассказали о проделанной работе на магистрали. По их данным, на сегодня дорожники уложили около 12 километров асфальтобетона на скоростной трассе Дюртюли - Ачит на территории нашего региона.

- Одновременно с укладкой асфальта идут работы по переустройству коммуникаций, строительству искусственных сооружений, - рассказали в департаменте информполитики. - На всём протяжении участка начата подготовка территории под многофункциональные зоны, где расположатся АЗС, парковки и места отдыха.

Напомним, что в районе Ачита скоростная трасса «вольётся» в федеральную дорогу Пермь - Екатеринбург. Общая протяженность нового участка трассы М-12 Дюртюли - Ачит с четырьмя полосами движения составит 275 километров. По предварительным расчетам, автомобилисты смогут вдвое сократить время на дорогу между Казанью и Екатеринбургом - с 14 до 7 часов. Движение на новом участке должно быть запущено уже в 2024 году.

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