На Бебеля в ДТП пострадали три человека

Водитель ВАЗ- 2112 не справился с управлением Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге на Бебеля, 136 столкнулись два отечественных автомобиля. Как рассказали в городском отделении пропаганды ГИБДД, водитель ВАЗ- 2112, двигаясь по Технической со стороны Таганского ряда в сторону Черепанова на повороте не справился с управлением.

- После этого он допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, которая двигалась со встречного направления прямо, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В ДТП пострадали три человека. Судя по видео, опубликованному в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург», водители не могли самостоятельно выбраться из автомобилей. По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ-2112 получил переломом таза, 74-летний водитель Lada Granta - ушиб грудной клетки, 73-летняя пассажирка этого же автомобиля - перелом левой ключицы. Всех увезли в ГКБ №36.

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