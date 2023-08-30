Скончался подполковник в отставке ГУФСИН Свердловской области

Службу в УИС Василий Тищенко начал в 1981 году Фото: ГУЯСИН Свердловской области

Скончался подполковник внутренней службы в отставке ГУФСИН Свердловской области. Василию Тищенко было 73 года. Его не стало 29 августа.

- Заядлый рыбак, балагур, душа компании, хороший семьянин, таким нам запомнится Василий Захарович, - рассказывают в пресс-службе ГУФСИН. - Светлая память о Василии Захаровиче навсегда останется в наших сердцах. Руководство ГУФСИН России по Свердловской области, сотрудники и многочисленные ветераны УИС выражают искренние соболезнования его жене Елене Тищенко, родным и близким покойного.

Службу в УИС Василий Тищенко начал в 1981 году с должности главного энергетика ПО УЩ-349 УВД Свердловского облисполкома. Затем, в 1995 году, с этой должности в звании подполковника внутренней службы ушел на пенсию.

После выхода на пенсию он работал главным инженером, а затем директором в энергетической компании. Позже его пригласили на работу в УГМК на должность одного из начальников управлений.

Василий Тищенко неоднократно поощрялся руководством ГУФСИН и Советом ветеранов аппарата Главка.

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