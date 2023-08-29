В самой удаленной деревне Тавды открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт открыли для жителей нескольких деревень в 40 километрах от Тавды. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Модульный фельдшерско-акушерский пункт открыли для жителей нескольких деревень в 40 километрах от Тавды. Там будут получать помощь 225 жителей деревень Увал, Васьково, Забор, Шабалино, из которых 37 детей.

- В старом здании ФАП зимой мы очень мерзли, проводить процедуры детям и пожилым людям было совсем не комфортно. Теперь в помещениях тепло и уютно, - поделилась заведующая фельдшерско-акушерским пунктом деревни Увал, фельдшер Кристина Ноговицына.

В современном модульном здании есть кабинет приёма пациентов, процедурный кабинет, стерилизационная, помещение для хранения лекарств, раздевалка, санузел и комната для персонала. Также, к открытию в ФАП поставили новую мебель, оргтехнику и специальное оборудование.

Пункт площадью больше 80 квадратных метров стоит в деревне Увал вместо старого ветхого медицинского здания, построенного в 1978 году.

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