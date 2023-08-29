В Артемовском погиб 16-летний парень из-за аварии на мотоцикле

В Артемовском от полученных травм погиб 16-летний парень. Фото: социальные сети

В Артемовском от полученных травм погиб 16-летний парень. Молодой человек ехал на мотоцикле по трассе у поселка Красногвардейский и врезался в иномарку. Макар был без защиты и шлема, и получил серьезные травмы, сообщает издание города Артемовский «Егоршинские вести».

- Я не сумел почувствовать беду, когда ты мчался в свой последний миг, себя простить до смерти не смогу, и в горле навсегда застыл мой крик, - в стихотворной форме пишет отец мальчика в комментариях к посту с сообщением о смерти Макара.

У парня было много травм, сначала его отвезли в местную городскую больницу, однако 17 августа Макара на вертолете медицины катастроф отвезли в больницу областного центра. Врачи боролись за его жизнь 10 дней.

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