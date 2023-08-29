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НовостиПроисшествия29 августа 2023 11:45

В Нижнем Тагиле сгорела нелегальная сауна

В Нижнем Тагиле владелец нечаянно сжег свою сауну
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Тушить сауну выезжали два наряда

Тушить сауну выезжали два наряда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле по вине владельца сгорела частная нелегальная сауна, которая была надстроена над гаражом в частном владении по улице Полярной.

Сообщение о пожаре поступило в 19:30 27 августа, после чего на место ЧП выехали шесть пожарных и два пожарных автомобиля. Возгорание на площади в 30 квадратных метров огнеборцы потушили за 9 минут. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Как выяснилось, хозяин дома затопил баню и пошел спать, потом он проснулся от сильного запаха гари и сумел самостоятельно покинуть помещение. К этому моменту помещение сауны уже было охвачено огнем.

Предварительно, причиной возгорания стала неисправность дымохода.

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