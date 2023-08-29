Уральцы проводят лето под суперлуние

Грядущее Суперлуние станет вторым за это лето Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области в последнюю ночь этого лета будут наблюдать суперлуние. В ночь на 31 августа Луна максимально близко приблизится к Земле и будет выглядеть большой и красивой.

По словам ученых Московского планетария, спутник Земли в эту ночь будет на 30% ярче и на 14% больше. На август 2023 года приходятся сразу два полнолуния: первое жители Урала наблюдали 1 августа, второе – 31 августа. Второе явление считается редким и называется «Голубая Луна».

Отметим, что этим летом уральцы уже наблюдали суперлуние – оно прошло в ночь на 4 июля.

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