В Нижнем Тагиле задержали закладчика из Санкт-Петербурга

На жителя Санкт-Петербурга завели уголовное дело Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле полицейские задержали 32-летнего закладчика из Санкт-Петербурга. У мужчины нашли более 50 грамм запрещенного вещества в съемной квартире по проспекту Дзержинского, куда он заселился вместе с женой и малолетним сыном.
- На место незамедлительно прибыла следственно - оперативная группа отдела полиции № 17. В присутствии понятых и хозяйки квартиры сотрудники полиции провели тщательный осмотр и зафиксировали все вещественные доказательства криминальной деятельности приезжего мужчины, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Полицейские нашли в квартире полимерный пакетик с остатками вещества, электронные весы, пакетик с несколькими свертками, обмотанными изоляционной лентой, несколько небольших пакетиков с белым порошкообразным веществом, а также стеклянные трубки и колбы, которые, как правило, используют наркозависимые граждане.
Мужчину освидетельствовали на предмет употребления наркотиков, результат оказался положительным.
Сейчас следствием отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» на жителя Санкт-Петербурга взавели уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Мужчину заключили под стражу.
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