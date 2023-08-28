В Свердловской области 41 тысяча зрителей присоединилась к «Ночи кино»

Ночь кино в Свердловской области стала рекордной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 41 тысяча человек приняла участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь кино», которая прошла в минувшие выходные. Такое число зрителей стало своеобразным рекордом – в 2022 году акцию посетили 25 500 зрителей, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

«Ночь кино» прошла в регионе на 162 площадках, на которых зрителям показали бесплатно фильмы «Вызов», «Чебурашка» и «Праведник». Больше всего зрителей собрал кинозал в центре досуга «Родина» в городе Серов, куда пришли 1,5 тысячи человек.

В Сухом Логу в дом культуры «Кристалл» пришли 1480 зрителей, в ККТ «Прогресс» в Асбесте собрались больше 1400 человек.

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