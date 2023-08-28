Жители Екатеринбурга в среднем тратят на обед 340 рублей

В разных городах стоимость обеда различается Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Екатеринбурга в среднем тратят на обед в будний день порядка 340 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге эта сумма выше – 400 и 350 рублей соответственно. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург» со ссылкой на исследование SuperJob.

В Ростове, как и в Екатеринбурге, средний чек на обед составляет 340 рублей. За год затраты жителей крупных городов на обеденный ланч увеличились на 6%.

Отметим, что люди более старшего возраста тратят на обед меньше своих молодых коллег. Стоимость обеда напрямую зависит от уровня заработка работающих горожан.

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