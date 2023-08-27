Уральские феминистки провели пикет, чтобы защитить право на аборты

Фото: Уральская Феминистская Инициатива
В Екатеринбурге 27 августа прошел пикет против ограничения абортов и контрацепции. Об этом сообщает «Уральская феминистская организация» в своем telegram-канале.
Активистки собрались группой из 16 человек, мероприятие было согласованным с властями и правоохранителями. Женщины взяли с собой плакаты. На них были надписи о том, чтобы люди позволяли делать свою работу врачам. Также были лозунги о том, что аборт - операция, а не убийство. Рядом дежурили полицейские.
- Прохожих становится всё больше. Мы сказали, что категорически против ограничения права на репродуктивный выбор. Выступаем за просвещение, контрацепцию и возможность сделать аборт максимально безопасно. Против ограничительной политики, - сообщают представители «Уральской феминистской организации».
Во время акции к представительницам приходили прохожие и пытались спорить с женщинами.
- Пролайфер говорит, что вот мы живые, а выступаем за аборты. И объясняет, что было б если наши матери решили поступить иначе. Говорит, что за предохранение, и бог покарает. Толпа ругается с провокатором, - сообщают женщины.
Во время пикета обсуждались вопросы домашнего насилия. А также женщины рассказывали о методах, которыми пользуются мужчины-абьюзеры, чтобы привязать к себе жертву.
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