В Волчанске больше 30 тысяч человек пришли на концерт Клавы Коки

Клаву Коку поразило количество зрителей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Волчанске в День города на главной сцене выступила популярная молодежная певица Клава Кока. Концерт с участием Клавдии Высоковой собрал толпу зрителей, которые подпевали любимые песни.
Сама Клава Кока в своих соцсетях написала, что по ее ощущениям на концерте присутствовало свыше 30 тысяч зрителей.
- В городе, где живет всего восемь тысяч человек, на концерт пришло больше 35 тысяч зрителей со всего Урала. Люблю вас! – пишет Клава Кока в своих соцсетях.
Уральцы делятся впечатлениями от масштабного мероприятия в соцсетях. Жители Волчанска уверяют, что парковались на обочине и шли на концерт пешком. Потому что на въезде в город было очень большое количество автомобилей.
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