Мэрия Екатеринбурга планирует застроить жильем район ВИЗа-Правобережного

Мэрия Екатеринбурга планирует застроить район набережной Верх-Исетского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга планирует застроить район набережной Верх-Исетского пруда. Проект застройки будет предоставлен общественному обсуждению, результаты которого станут известны 15 сентября.

В планах мэрии застроить участок в районе набережной Верх-Исетского пруда – улиц Каменщиков – Фролова – Плотников – Татищева – Викулова – Металлургов – Московского тракта – западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0307070:1 и 66:41:0307061:3 – улицы Водонасосной.

Оставить свои предложения или замечания могут жители, чьи дома находятся на указанной территории, или собственники помещений, которые также расположены в этом районе. Общественное голосование проходит онлайн на сайте обсуждения.екатеринбург.рф, в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, а также посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проектов в мэрии.

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