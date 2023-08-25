Роспотребнадзор проверил свердловский лагерь, где дети жалуются на клопов

Обработку от насекомых пришлось провести повторно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лагере под Каменском-Уральским дети стали жаловаться на огромное количество клопов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по свердловской области.

Ранее в ведомство поступили жалобы на нашествие клопов в учреждении. Тогда в лагере провели дезинфекцию, а в адрес юрлица было выдано предостережение.

- 25 августа специалисты Каменск-Уральского филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» вышли в организацию отдыха на энтомологическую оценку заселенности помещений насекомыми, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Оказалось, что в одной из комнат все же остались клопы. К счастью, в помещении никто не проживал, а сама комната расположена в изолированном блоке. Дети из соседних помещений были переселены в другой корпус. Обработку от насекомых пришлось провести повторно. По истечении суток эксперты вновь проведут энтомологический контроль. Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией.

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