В Салехарде построили площадь у Ледового дворца

Площадь у спортивного объекта привели в порядок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Салехарде у Ледового дворца построили новую площадь, демонтировав старые сооружения с этого месте. Об этом пишет портал «Ямал 1».
Рабочие демонтировали бетонные клумбы, старую тротуарную плитку, верхний слой грунта, бордюры, после чего уложили новое покрытие, которое не боится влаги и долго прослужит в условиях Крайнего Севера.
Сейчас завершается ремонт самого Ледового дворца – здесь меняют кровлю и входные группы. По периметру объекта уже готова отмостка, лотки для отвода дождевой воды.
Отметим, что в регионе полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону.
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