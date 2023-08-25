В Салехарде построили площадь у Ледового дворца

Площадь у спортивного объекта привели в порядок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Салехарде у Ледового дворца построили новую площадь, демонтировав старые сооружения с этого месте. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Рабочие демонтировали бетонные клумбы, старую тротуарную плитку, верхний слой грунта, бордюры, после чего уложили новое покрытие, которое не боится влаги и долго прослужит в условиях Крайнего Севера.

Сейчас завершается ремонт самого Ледового дворца – здесь меняют кровлю и входные группы. По периметру объекта уже готова отмостка, лотки для отвода дождевой воды.

Отметим, что в регионе полным ходом идет подготовка к новому отопительному сезону.

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